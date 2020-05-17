ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я ЄС

Новини » Політика     17.05.2020 - 11:41
Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я ЄС
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

До складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу

До Міністерства охорони здоров'я надійшов лист від Єврокомісії. У повідомленні було вказано, що Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу у якості спостерігача.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, до складу цього комітету входять всі провідні країни ЄС.

"Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу. Під час засідань цього комітету розглядаються, яким чином реагують ті чи інші країни окремо та разом на ті виклики, які зараз стоять перед цим світом, в тому числі й перед Європейським Союзом... Я впевнений це піде тільки на користь України, і на користь нашої системи охорони здоров’я"- сказав міністр.

Нагадаємо, Європарламент у п'ятницю, 15 травня, прийняв резолюцію з закликом до Єврокомісії та Ради Європи зробити план відновленню економіки після пандемії основою наступного семирічного бюджетного плану ЄС на 2021-2027 року.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЕвросоюзУкраїнакомитетМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся