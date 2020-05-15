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Европарламент призвал сделать план восстановления после пандемии основой бюджета ЕС

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 17:00
Европарламент призвал сделать план восстановления после пандемии основой бюджета ЕС
Фото: Давид Сассоли (Olaf Kosinsky CC BY-SA 3.0 de)

План восстановления экономики после пандемии будет состоять из 2 трлн евро

Европарламент в пятницу, 15 мая, принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии и Совету Европы сделать план по восстановлению экономики после пандемии основой следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 года. За резолюцию проголосовали 505 евродепутатов, 119 - выступили против, 69 - воздержались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Европарламента.

"Мы должны защитить наших граждан и их рабочие места. Мы также должны гарантировать способность стран - членов ЕС перезапустить свою экономику после пандемии", - заявил глава Европарламента Давид Сассоли.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что бюджетный план ЕС должен быть представлен к 27 мая.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия готовит план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на 2 триллиона евро. Затраты будут погашаться на протяжении 7 лет государствами-членами ЕС.

Также сообщалось, что совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 миллиардов евро. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины бюджетЕвропарламент
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