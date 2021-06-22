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В Украину прилетела президент Грузии. Завтра она встретится с Зеленским

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 22 июня, прибыла самолетом в Украину. Завтра грузинский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом прибытии грузинского президента в Киев сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал он.

Боднар также опубликовал фотографии, на которых запечатлена встреча президента Грузии в украинском аэропорту.

Фото: встреча Саломе Зурабишвили (twitter.com/VasylBodnar)

По данным Офиса президента Украины, завтра Зурабишвили встретится с Зеленским в Мариинском дворце. После встречи лидеры двух государств проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.

Как писало РБК-Украина, из-за визита президента Грузии в Киеве в эти дни могут перекрывать улицы.

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Владимир ЗеленскийУкраинаГрузиявизитПрезидент