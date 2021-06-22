В Украину прилетела президент Грузии. Завтра она встретится с Зеленским

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 22 июня, прибыла самолетом в Украину. Завтра грузинский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом прибытии грузинского президента в Киев сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Twitter.
"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал он.
Боднар также опубликовал фотографии, на которых запечатлена встреча президента Грузии в украинском аэропорту.
Фото: встреча Саломе Зурабишвили (twitter.com/VasylBodnar)
По данным Офиса президента Украины, завтра Зурабишвили встретится с Зеленским в Мариинском дворце. После встречи лидеры двух государств проведут пресс-конференцию для представителей СМИ.
Как писало РБК-Украина, из-за визита президента Грузии в Киеве в эти дни могут перекрывать улицы.