В Україну прилетіла президент Грузії. Завтра вона зустрінеться з Зеленським

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі сьогодні, 22 червня, прибула літаком в Україну. Завтра грузинська лідерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це прибуття грузинського президента в Київ повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар у Twitter.
"Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України", - написав він.
Боднар також опублікував фотографії, на яких зафіксована зустріч президента Грузії в українському аеропорту.
Фото: зустріч Саломе Зурабішвілі (twitter.com/VasylBodnar)
За даними Офісу президента України, завтра Зурабішвілі зустрінеться з Зеленським у Маріїнському палаці. Після зустрічі лідери двох держав проведуть прес-конференцію для представників ЗМІ.
Як писало РБК-Україна, через візит президента Грузії у Києві цими днями можуть перекривати вулиці.