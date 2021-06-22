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В Україну прилетіла президент Грузії. Завтра вона зустрінеться з Зеленським

Автор: Дмитро Левицький

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі сьогодні, 22 червня, прибула літаком в Україну. Завтра грузинська лідерка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це прибуття грузинського президента в Київ повідомив заступник глави МЗС України Василь Боднар у Twitter.

"Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит до України", - написав він.

Боднар також опублікував фотографії, на яких зафіксована зустріч президента Грузії в українському аеропорту.

Фото: зустріч Саломе Зурабішвілі (twitter.com/VasylBodnar)

За даними Офісу президента України, завтра Зурабішвілі зустрінеться з Зеленським у Маріїнському палаці. Після зустрічі лідери двох держав проведуть прес-конференцію для представників ЗМІ.

Як писало РБК-Україна, через візит президента Грузії у Києві цими днями можуть перекривати вулиці.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаГрузіявизитПрезидент