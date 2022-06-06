Україну не запросили до Туреччини на переговори щодо "зернового коридору", - Зеленський
Представників України не запрошували на переговори Туреччини та Російської Федерації щодо забезпечення експорту українського зерна з портів на Чорному морі.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.
"Мене не запрошували. Міністр закордонних справ на сьогоднішній день теж не запрошений. Розмови про те, що Туреччина може бути посередником - є. Я говорив з (президентом Туреччини, - ред.) Ердоганом, ми говорили і про це", - зазначив він.
За його словами, турецька сторона на сьогодні шукає формат того, як забезпечити гарантії безпеки "зерновому коридору" з України.
"Я думаю, що тому вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з її кораблями нічого не станеться. Але деталі зустрічі мені невідомі", - додав Зеленський.
Нагадаємо, цього тижня до Туреччини з робочим візитом приїде міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сторони обговорюватимуть розблокування експорту українського зерна з портів на Чорному морі.
При цьому турецький міністр Мевлют Чавушоглу заявив, що запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в тому, що Анкара не хоче створювати враження про відкритість тільки для однієї сторони.
Раніше російські ЗМІ повідомили, що Україна, Росія і Туреччина вже погодили дорожню карту вивезення зерна з Одеси. Однак за даними Bloomberg, це питання обговорювалося без участі України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.