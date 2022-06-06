Україну не запросили до Туреччини на переговори щодо "зернового коридору", - Зеленський

Представників України не запрошували на переговори Туреччини та Російської Федерації щодо забезпечення експорту українського зерна з портів на Чорному морі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Мене не запрошували. Міністр закордонних справ на сьогоднішній день теж не запрошений. Розмови про те, що Туреччина може бути посередником - є. Я говорив з (президентом Туреччини, - ред.) Ердоганом, ми говорили і про це", - зазначив він.

За його словами, турецька сторона на сьогодні шукає формат того, як забезпечити гарантії безпеки "зерновому коридору" з України.

"Я думаю, що тому вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з її кораблями нічого не станеться. Але деталі зустрічі мені невідомі", - додав Зеленський.