В Украину приехали почти 7,5 тыс. хасидов

По состоянию на 26 сентября в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана приехали почти 7,5 тыс. паломников-хасидов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что пограничники в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией оформили 7236 хасидов.

Прибытие крупнейших групп паломников ожидаются сегодня, 26 сентября, и воскресенье - 29 сентября.

Отмечается, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, сотрудники Госпогранслужбы через границу не пропустили 4-х граждан Израиля из-за отсутствия необходимых документов и запрета въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

Фото: Украину приехали почти 7,5 тыс. хасидов (dpsu.gov.ua)

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала рабочую группу, которая займется обследованием мест проживания и пребывания паломников-хасидов в Умани. В частности, сотрудники Госслужбы объясняют принимающим хасидов владельцам домов правила безопасности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Умань направили усиленные подразделения полиции. В Умань прибыл сводный отряд полицейских, который насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины.