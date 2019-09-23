В Умань направили усиленные подразделения полиции

Фото: полиция в Умани (ch.npu.gov.ua)

В Умани усиливают меры безопасности накануне Рош-ха-Шана

В Умань накануне Рош-ха-Шана направили усиленные подразделения полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Сообщается, что для обеспечения порядка во время празднования Рош-ха-Шана в Умань прибыл сводный отряд полицейских, который насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины. В данный отряд вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудники полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аэроподдержки.

Полицейские будут обеспечивать порядок и безопасность граждан во время празднования хасидами иудейского нового года. Отметим, в этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие около 40 000 хасидов из разных стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала в Умани рабочую группу, которая займется обследованием мест проживания и пребывания паломников-хасидов. ГСЧС, в частности, объясняет принимающим хасидов владельцам домов правила безопасности.