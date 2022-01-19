В Украину приедут премьер и глава МИД Нидерландов из-за напряженности с РФ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Гукстра в ближайшее время посетят Украину из-за усиления напряженности на российско-украинской границе. Рютте считает, что ситуация "очень тревожная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NU .

"Премьер-министр Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хекстра вскоре отправятся в Украину из-за обострения напряженности на российско-украинской границе", - пишет издание.

Премьер-министр назвал ситуацию на российско-украинской границе "очень тревожной".

Когда именно состоится визит пока неизвестно.

Кроме того, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее назвала ситуацию на границах Украины "тревожной и непредсказуемой".

Она выразила надежду добиться урегулирования путем переговоров, но отметила, что будут жесткие санкции ЕС, если Россия решит вторгнуться.

"Любые меры со стороны ЕС будут действительно болезненными. Это сообщение должно быть понятным", - предупредила министр.