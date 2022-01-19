ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну приїдуть прем'єр і глава МЗС Нідерландів через напруженість з РФ

Новость на русском →
Нідерланди, Середа 19 січня 2022 12:31
В Україну приїдуть прем'єр і глава МЗС Нідерландів через напруженість з РФ Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Гукстра найближчим часом відвідають Україну через посилення напруженості на російсько-українському кордоні. Рютте вважає, що ситуація "дуже тривожна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NU.

"Прем'єр-міністр Марк Рютте і міністр закордонних справ Вопке Хекстра незабаром відправляться в Україну через загострення напруженості на російсько-українському кордоні", - пише видання.

Прем'єр-міністр назвав ситуацію на російсько-українському кордоні "дуже тривожною".

Коли саме відбудеться візит поки невідомо.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен раніше назвала ситуацію на кордонах України "тривожною і непередбачуваною".

Вона висловила надію домогтися врегулювання шляхом переговорів, але зазначила, що будуть жорсткі санкції ЄС, якщо Росія вирішить вторгнутися.

"Будь-які заходи з боку ЄС будуть дійсно болючими. Це повідомлення має бути зрозумілим", - попередила міністр.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган найближчими тижнями здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, паралельно підтримуватиметься контакт і з російською стороною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нідерланди Вторгнення Росії до України
NEWS
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі