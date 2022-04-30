В Украину приедут эстонские специалисты по разминированию

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что в Украину прибудут эстонские специалисты по разминированию. Они будут помогать в зонах, где нет активных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украинаа со ссылкой на ERR.
Эстония отправит в Украину бригаду из пяти специалистов и трех автомобилей. Их будут менять другие коллеги.
"Конечно, есть условия, чтобы вообще ехать в Украину. И прежде всего условие безопасности. И эта задача в значительной степени является обязанностью наших украинских коллег", - сказал министр.
Ранее мы сообщали, что спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевской области.
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