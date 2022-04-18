Спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевской области

Министерство внутренних дел объявило о прибытии в Украину первых иностранных команд спасателей. Они будут помогать ликвидировать последствия военного вторжения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост МВД в Facebook .

Глава ведомства Денис Монастырский встретился с иностранцами в Бородянке. Спасателей из-за рубежа будут привлекать к разбору завалов и деблокированию зданий.

"11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время к команде присоединится еще 1 польский представитель", – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел поблагодарил иностранных спасателей за желание помочь Украине и очертил широкий фронт работ. "Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни", – добавил Монастырский.