Спасатели-иностранцы присоединились к ГСЧС в ликвидации последствий оккупации Киевской области
Министерство внутренних дел объявило о прибытии в Украину первых иностранных команд спасателей. Они будут помогать ликвидировать последствия военного вторжения в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост МВД в Facebook.
Глава ведомства Денис Монастырский встретился с иностранцами в Бородянке. Спасателей из-за рубежа будут привлекать к разбору завалов и деблокированию зданий.
"11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время к команде присоединится еще 1 польский представитель", – говорится в сообщении.
Министр внутренних дел поблагодарил иностранных спасателей за желание помочь Украине и очертил широкий фронт работ. "Все силы аккумулированы, чтобы максимально быстро сделать ранее оккупированные территории пригодными и безопасными для жизни", – добавил Монастырский.
Напомним, что Нацполиция завершила документирование военных преступлений РФ в Ирпене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.