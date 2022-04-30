В Україну приїдуть естонські фахівці з розмінування

Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані заявив, що в Україну прибудуть естонські фахівці з розмінування. Вони допомагатимуть в зонах, де немає активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на ERR .

Естонія відправить в Україні бригаду з п'яти спеціалістів та трьох автомобілів. Їх будуть змінювати інші колеги.

"Звичайно, є умови, щоб взагалі їхати до України. І перш за все умова безпеки. І це завдання значною мірою є обов'язком наших українських колег", - сказав міністр.