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В Украину приедет Первая официальная торговая миссия из США

Новости » Финансы    25.10.2018 - 12:45
Фото: флаги Украины и США (РБК-Украина)
Фото: флаги Украины и США (РБК-Украина)

Американские бизнесмены ищут возможности для участия в приватизации в Украине

В конце октября в Украину отправляется Первая официальная торговая миссия, которая будет включать в себя 12 крупных американских компаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра международной торговли США Гилберта Каплана.

Во время встречи со Степаном Кубивым, первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины, Каплан отметил, что американские компании ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиции, в частности, с применением приватизации как одного из механизмов.

Он подчеркнул, что это первая сертифицированная торговая миссия из США в Украину и призвал украинских коллег как можно лучше принять американские компании в Украине.

Заместитель министра международной торговли США также сообщил, что инвестиции в Украину являются одним из важных векторов внимания американского бизнеса.

Напомним, проект государственного бюджета на 2019 год, поданный Кабинетом министров в Верховную раду, предусматривает поступления от приватизации в сумме 17,1 млрд гривен.

Отметим, что Счетная палата в ходе аудита выявила ненадлежащее управление Министерством инфраструктуры объектами госсобственности, которые относятся к сфере его управления.

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Новости Украины приватизацияМинистерство экономического развития и торговлиСоединенные Штаты Америки
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