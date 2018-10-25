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До України приїде Перша офіційна торгова місія з США

Новини » Фінанси    25.10.2018 - 12:45
Фото: прапори України і США (РБК-Україна)
Фото: прапори України і США (РБК-Україна)

Американські бізнесмени шукатимуть можливості для участі у приватизації в Україні

Наприкінці жовтня до України вирушає Перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра міжнародної торгівлі США Гілберта Каплана.

Під час зустрічі зі Степаном Кубівим, першим віце-прем’єр-міністром - міністром економічного розвитку і торгівлі України, Каплан зазначив, що американські компанії ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема із застосуванням приватизації як одного з механізмів.

Він підкреслив, що це перша сертифікована торгова місія з США до України і закликав українських колег якнайкраще прийняти американські компанії в Україні.

Заступник міністра міжнародної торгівлі США також повідомив, що інвестиції в Україну є одним з важливих векторів уваги американського бізнесу.

Нагадаємо, проект державного бюджету на 2019 рік, поданий Кабінетом міністрів до Верховної ради, передбачає надходження від приватизації в сумі 17,1 млрд гривень.

Відзначимо, що Рахункова палата під час аудиту виявила неналежне управління Міністерством інфраструктури об'єктами держвласності, що належать до сфери його управління.

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Новини України приватизацияМіністерство економічного розвитку і торгівліСполучені Штати Америки
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