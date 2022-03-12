В Украину приедет гендиректор МАГАТЭ: Украина нуждается в более активных действиях
В Украину приедет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Ожидается прибытие в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ГП НАЭК "Энергоатом" Петра Котина в эфире телемарафона.
Как рассказал Петр Котин, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен прибыть в Киев.
"Но дата визита еще не определена", - уточнил Котин.
Также он подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.
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