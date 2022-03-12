ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ: Україна потребує більш активних дій

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 21:14
В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ: Україна потребує більш активних дій Фото: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україну приїде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Очікується прибуття до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ДП НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі телемарафону.

Як розповів Петро Котін, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі має намір прибути до Києва.

"Але дата візиту ще не визначена", - уточнив Котін.

Також він підкреслив, що Україна потребує більш активних дій з боку МАГАТЕ, крім висловленого занепокоєння.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кулеба попередив, що за присутність окупантів на українських АЕС битимуть по руках.

А також розповідали про те, що ЄБРР вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській АЕС.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭ
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть