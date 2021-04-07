Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

По ее словам, с воскресенья прекратятся ночные морозы и дневная температура уже будет выше 10 градусов.

"На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно - то 15-16 градусов тепла", - сообщила она.

Отметим, весна в Украине в этом году зимняя. Например, вчера Львов засыпало снегом.

По прогнозу УкрГидрометцентра, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На западе ожидаются сильные дожди, местами со снегом, днем 3-6 градусов тепла, ночью от -1 до -2.

На севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В центре и на востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего будет на юге - днем +10+16 градусов, ночью - 5-7.