Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

Потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.
Об этом сообщила в эфире "Украина 24" синоптик УкрГидрометцентра Наталья Голеня.
По ее словам, с воскресенья прекратятся ночные морозы и дневная температура уже будет выше 10 градусов.
"На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно - то 15-16 градусов тепла", - сообщила она.
Отметим, весна в Украине в этом году зимняя. Например, вчера Львов засыпало снегом.
По прогнозу УкрГидрометцентра, 7 апреля дождливая погода накроет всю территорию Украины. На западе ожидаются сильные дожди, местами со снегом, днем 3-6 градусов тепла, ночью от -1 до -2.
На севере днем 7-15, ночью - 2-5 градусов. В центре и на востоке днем - 9-16 градусов, ночью - 3-6. Теплее всего будет на юге - днем +10+16 градусов, ночью - 5-7.
Напомним, сегодня в Киеве метеорологи прогнозируют осадки - преимущественно в виде мокрого снега и понижения температуры воздуха.
Отметим, в апреле 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла.