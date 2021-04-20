Когда в Украину придет потепление: прогноз Укргидрометцентра

Как отметила синоптик, на этой неделе в Украине ожидается кратковременное потепление, когда в четверг, 22 апреля, температура воздуха в Киеве поднимется до 16 градусов.

"Но уже в пятницу-субботу температура начнет снижаться, и уже в ближайшие выходные будет значительно прохладнее, температура - 8-10 градусов", - сказала она.

Хала сообщила, что прохладная погода продержится ориентировочно до следующей среды, 28 апреля, после чего температура может начать повышаться - до 15-17 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, на текущей неделе в Украине ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся на выходных. Дожди снова возможны в начале следующей недели.