Коли в Україну прийде потепління: прогноз Укргідрометцентру

Як зазначила синоптик, на цьому тижні в Україні очікується короткочасне потепління, коли в четвер, 22 квітня, температура в Києві підніметься до 16 градусів.

"Але вже в п’ятницю-суботу температура почне знижуватися, і вже найближчі вихідні буде значно прохолодніше, температура - 8-10 градусів", - сказала вона.

Хала повідомила, що прохолодна погода протримається орієнтовно до наступної середи, 28 квітня, після чого температура може почати підвищуватися - до 15-17 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, на поточному тижні в Україні очікуються короткочасні дощі, які припиняться на вихідних. Дощі знову можливі на початку наступного тижня.