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В Украину придет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Автор: Наталья Юрченко

В среду, 23 февраля, в Украину придет кратковременное похолодание. В некоторых областях ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра в западных областях прогнозируются осадки в виде мокрого снега. На остальной части территории без существенных осадков.

Температура воздуха в среднем поднимется до +3... +6 градусов. На юге страны будет теплее всего - до +9 градусов днем. Ночью столбики термометров опустятся до -1... -4 градусов.

В Киеве завтра солнечно, осадков не предвидится. Температура установится в пределах +3... +5 градусов.

Как сообщало РБК-Украна ранее, сегодня в большинстве регионов, по данным синоптиков, ожидаются дожди.

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