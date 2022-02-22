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В Україну прийде похолодання: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Автор: Наталія Юрченко

У середу, 23 лютого, в Україну прийде короткочасне похолодання. У деяких областях очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на синоптика Наталію Діденко в Facebook.

За даними синоптика, завтра в західних областях прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу. На решті частини території без істотних опадів.

Температура повітря в середньому підніметься до + 3... + 6 градусів. На півдні країни буде найтепліше - до + 9 градусів вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -1... -4 градусів.

У Києві завтра сонячно, опадів не передбачається. Температура встановиться в межах + 3... + 5 градусів.

Як повідомляло РБК-Украна раніше, сьогодні в більшості регіонів, за даними синоптиків, очікуються дощі.

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