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В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger от Литвы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Stinger от Литвы. Поставка прошла в рамках расширения военной помощи на фоне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Глава Минобороны поблагодарил правительство Литвы за поставку зенитных комплексов Stinger. Он подчеркнул, что отношения Киева и Вильнюса очень близки и продолжаются уже много веков.

"Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", - добавил Резников.

Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала передачу Украине партии зенитных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Отметим, сегодня в Украину прибыли еще два самолета с американской военной помощью.

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