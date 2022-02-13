В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Stinger от Литвы

В Украину прибыла партия зенитно-ракетных комплексов Stinger от Литвы. Поставка прошла в рамках расширения военной помощи на фоне угрозы российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
Глава Минобороны поблагодарил правительство Литвы за поставку зенитных комплексов Stinger. Он подчеркнул, что отношения Киева и Вильнюса очень близки и продолжаются уже много веков.
"Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", - добавил Резников.
Напомним, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните анонсировала передачу Украине партии зенитных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.
Отметим, сегодня в Украину прибыли еще два самолета с американской военной помощью.