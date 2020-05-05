В Украину прибыли три эвакуационных рейса с более 500 пассажирами

За прошлые сутки, 4 мая, в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Италии, Казахстана и Германии с более 500 пассажирами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Сообщается, что рейсы из Милана (Италия), Тараз (Казахстан) и Франкфурта (Германия) прибыли в аэропорт "Борисполь". Большинство прибывших пассажиров - украинцы.

"Ни один из пассажиров не имел повышенной температуры тела, или жалоб на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Они все, кроме одного, выбрали предусмотренный карантин с применением приложением "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один гражданин, прибывший рейсом из Милана, проведет карантин в определенном обсерваторе", - сообщили в ГПСУ.

Кроме этого пограничники отметили низкий пассажиропоток через украинскую границу.

"В течение суток границу нашей страны на въезд и на выезд пересекло меньше 12 000 человек. Среди тех, кто въезжал в Украину, лиц с высокой температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ не выявлено", - сообщили пограничник.

Напомним, 3 мая в Украину прибыли эвакуационные рейсы из Египта и ОАЭ. Ними были доставлены более 350 украинцев.

Отметим, по словам президента Владимира Зеленского, возвращение украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а все пассажиры смогут выбрать, как будут проходить обсервацию.