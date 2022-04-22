В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии, - Венедиктова

В составе группы - словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своими знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами.

Венедиктова отметила, что в Украине за время полномасштабного вторжения России зафиксировано более 7600 военных преступлений РФ.

Сейчас в Киевской области работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине работает команда офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - заявила генрокурор.