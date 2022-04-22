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В Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии, - Венедиктова

Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киев прибыла первая группа эксперт-криминалистов из Словакии, которые помогут украинским специалистам в расследовании военных преступлений армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

В составе группы - словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своими знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами.

Венедиктова отметила, что в Украине за время полномасштабного вторжения России зафиксировано более 7600 военных преступлений РФ.

Сейчас в Киевской области работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине работает команда офиса прокурора Международного уголовного суда.

"Работа иностранных специалистов - это и знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна - тщательное расследование каждого военного преступления РФ ради привлечения виновных к ответственности", - заявила генрокурор.

Напомним, Венедиктова рассказала о том, что в Бородянке Киевской области обнаружили 9 захоронений.

Ранее Венедиктовна сообщила, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений.

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Война России против УкраиныИрина Венедиктова