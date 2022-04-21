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В Бородянке обнаружили 9 захоронений, - Венедиктова

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Бородянка , Четверг 21 апреля 2022 01:30
В Бородянке обнаружили 9 захоронений, - Венедиктова Фото: в Бородянке нашли 9 захоронений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Во время проведения следственных действий в Бородянке Киевской области было выявлено 9 захоронений, которые оставили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Трех человек просто расстреляли", - заявила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, причина смерти еще трех граждан будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

"Мы все стремимся к справедливости и работаем над ее самым быстрым наступлением", - добавила генпрокурор.

Напомним, в Бородянке из-под завалов спасатели достали тела 41 погибшего.

Мы также писали о том, что во время разминирования Киевской области обезвредили 16,5 тысячи взрывоопасных предметов.

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