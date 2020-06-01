В Украину прибыли два эвакуационных рейса из Ливана

В Украину из Ливана прибыли два эвакуационных рейса. Они доставили 69 украинцев из Сирии и Ливана, а также граждан Молдовы и Беларуси.

Об этом РБК-Украина сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Оба рейса были осуществлены из аэропорта Бейрута (Ливан) в ночь с 30 на 31 мая.

"В ночь с 30 на 31 мая из Сирии рейсом из Бейрута вернулись домой 27 украинцев. Среди них - 6 моряков, застрявших на судне в порту Латакии. Еще одним рейсом из Бейрута также вернулись домой 42 украинца из Ливана, и наши соседи - двое граждан Молдовы и пять из Белоруссии", - заявил Погорельцев.

По его словам, всего с начала действия карантина внешнеполитическое ведомство оказало помощь в возвращении в Украину почти четверти миллиона соотечественников.

Ранее РБК-Украина писало, что днями из Нью-Йорка вылетел десятый эвакуационный рейс, которым вернулись в Украину более 260 человек.

Также 23 мая из Турции по морю в порт Черноморска отправили 38 граждан Украины.

Кроме этого сообщалось, что в ЮАР застряли 17 украинцев, которые не могут покинуть страну из-за карантина.