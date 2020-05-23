ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев

Новости » Коронавирус     23.05.2020 - 23:46
Из Турции по морю отправили домой 38 украинцев
Фото: эвакуация украинцев из Карасу (twitter.com/CGUinIstanbul)

Это уже восьмой рейс в Черноморск

Из Турции на фоне пандемии коронавируса возвращаются еще 38 граждан Украины. Они отправились из порта Карасу в Черноморск Одесской области.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле в Twitter.

Среди украинцев двое сегодня утром прибыли из Южно-Африканской Республики (ЮАР). В общем это уже восьмой рейс с гражданами Украины, который отправляют по морю в Черноморск из Турции.

"38 граждан Украины, 2 из которых прибыли в Стамбул утром с ПАР, усилиями нашего ГКУ (Генерального консульства, - ред.) доставлены только что в порт Карасу. Это уже 8-й рейс на Черноморск, которым наши соотечественники возвращаются на Родину в период карантина. Желаем спокойного возвращения домой! Будем все здоровы!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ЮАР застряли 17 украинцев, который не могут покинуть страну из-за карантина.

РБК-Украина писало, что 16 мая специальным рейсом из США в Украину отправили 72 гражданина.

Кроме того, последний чартерный рейс для эвакуации граждан из Китая был отправлен в Украину.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины эвакуацияТурциякарантинукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь