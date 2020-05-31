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Эвакуация украинцев: из Нью-Йорка вылетел десятый самолет

Новости » Общество     31.05.2020 - 03:18
Эвакуация украинцев: из Нью-Йорка вылетел десятый самолет
Фото: самолет из США (twitter.com/UKRintheUSA)

В Украину из США возвращаются более 260 граждан

Из Соединенных Штатов отправился очередной эвакуационный самолет, который доставляет в Украину наших граждан. Это уже десятый специальный рейс для украинцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ в связи с пандемией.

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Twitter.

Отмечается, что специальный коммерческий рейс в очередной раз выполнит авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Самолет отправился из Нью-Йорка в Киев и доставит домой 264 пассажира.

Отметим, что эвакуация граждан Украины продолжается не только из США. В частности, Турция переправляет украинцев морем. Последний раз это произошло 23 мая - тогда в Черноморск Одесской области прибыли 38 граждан.

Напомним, предыдущий рейс из США в Киев прибывал три дня назад - 27 мая, тогда в Украину вернулись 277 граждан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР застряли 17 украинцев, которые не могут покинуть страну из-за карантина.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины эвакуацияНью-ЙорккарантинСамолет
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