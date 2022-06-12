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В Украину прибыли британские бронемашины Husky

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Воскресенье 12 июня 2022 01:43
В Украину прибыли британские бронемашины Husky Фото: В Украину прибыли британские бронемашины Husky (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Британские бронированные машины Husky Tactical Support Vehicle начали поступать в Украину. Ожидается, что Лондон отправит не менее 120 бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine Weapons Tracker.

Британия должна передать, в том числе 80 машин Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В апреле сообщалось, что украинские военные уже начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине, обучение проходило на территории Британии.

Напомним, правительство Португалии одобрило передачу Украине 15 бронетранспортеров M113A, купленных у США. Бронемашины, размещенные в Санта-Маргариде, попросил отправить Киеву Пентагон.

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