В Украину прибыли британские бронемашины Husky

Британия должна передать, в том числе 80 машин Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий.

Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm