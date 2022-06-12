В Україну прибули Британські бронемашини Husky

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну. Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukraine Weapons Tracker .

Британія має передати, в тому числі 80 машин Mastiff, Husky і Wolfhound, призначені для транспортування особового складу в зоні бойових дій.

Ще 40 машин адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Великобританія передає Україні, навчання проходило на території Британії.

Нагадаємо, уряд Португалії схвалив передачу Україні 15 бронетранспортерів M113A, куплених у США. Бронемашини, що розміщені в Санта-Маргариді, попросив відправити Києву Пентагон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.