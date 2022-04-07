Великобритания отправит в Украину бронеавтомобили Mastiff и Jackal

Британское военное командование разрабатывает планы по отправке бронетехники в Украину. В первую очередь поставок включены колесные разведывательные и транспортные бронеавтомобили Mastiff и Jackal.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Министерство обороны Великобритании анонсировало отправку Украине колесных бронетранспортеров. Речь идет о двух вариантах машин. Первый – это двухосный защищенный бронеавтомобиль Jackal, оснащенный 12,7-мм пулеметом. В британской армии машина используется для разведки и патрулирования.

Второй – это Mastiff, он представляет собой трехосный бронеавтомобиль с отсеком для десанта из восьми человек. В зависимости от модификации, машина может оснащаться 7,62-мм автоматическим пулеметом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом или 40-мм гранатометом.

Бронеавтомобили Mastiff на марше