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В Україну прибули понад 30 тис. паломників-хасидів

Новини » Суспільство    30.09.2019 - 10:34
В Україну прибули понад 30 тис. паломників-хасидів

В цьому році ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й іудейський Новий рік

За минулу добу прикордонники оформили на в'їзд в Україну ще 5193 паломників-хасидів, які прямували до Умані, щоб приєднатися до святкування іудейського Нового року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що з початку прибуття прочан (з 6 вересня) прикордонники оформили на в'їзд в Україну понад 30,1 тис. паломників. Масово прочани почали прибувати з 25 вересня. Наприклад, тільки за добу (з 7 ранку 26 вересня) в Україну в'їхало майже 12 тис. хасидів.

У цьому році ортодоксальні євреї відзначають ювілейний 5780-й іудейський Новий рік, який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня. Вже відзавтра віруючі почнуть повертатися до своїх домівок. Масове вибуття очікується з 2 по 4 жовтня.

У пунктах пропуску, через які будуть вибувати паломники, прикордонники виділять додатковий персонал та технічні засоби. У Держприкордонслужбі прогнозують, що вжиті заходи дозволять швидко і без зайвого дискомфорту перетнути кордон прочанам та інших мандрівникам.

Нагадаємо, 27 вересня, в Україну для святкування іудейського Нового року прибули понад 5,6 тисяч паломників-хасидів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області в Умані рятувальники ліквідували пожар в будинку, в якому знімали квартиру хасиди.

В Умані спалахнув будинок, який знімали хасиди В Україну прибуло вже майже 25 тис. паломників
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