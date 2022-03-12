В Украину прибыла первая партия гуманитарной помощи из Китая

Изначально гуманитарная помощь из Китая самолетом была доставлена в Бухарест. И далее на нескольких грузовых автомобилях выдвинулась к украино-румынской границе. В пятницу машины прибыли в Черновицкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

В Украину прибыла первая партия китайской гуманитарной помощи. Груз общей стоимостью 5 млн юаней (800 000 долларов США) содержит одеяла, полотенца, столовые приборы, влагонепроницаемые коврики, разовые подгузники, портативные обогреватели, горелки и пр. Сегодня в Черновцах все полученные грузы будут переданы Обществу Красного Креста Украины.

Вторая партия помощи украинцам покинет китайскую столицу в воскресенье. Представитель министерства иностранных дел Китая сообщил, что первая партия гуманитарной помощи выехала из Китая в среду, через два дня после того, как министр иностранных дел Ван И предложил свою программу, направленную на облегчение гуманитарного кризиса в Украине.