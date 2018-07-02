Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

До України прибула партія сироваток проти ботулізму

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 16:23
Фото: отримання вакцини (ua.undp.org)
Фото: отримання вакцини (ua.undp.org)

Сироватку ПРООН надає другий рік поспіль в якості гуманітарної допомоги

До України сьогодні, 2 липня, прибула партія сироваток проти ботулізму в якості гуманітарної допомоги від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Про це повідомляє прес-служба ПРООН.

"В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм - з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли. До міжнародних організацій було надіслано прохання надати протиботуліністичні сироватки для забезпечення можливості негайного лікування випадків ботулізму. ПРООН оперативно відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сироватка - канадського виробництва. Її ПРООН надає другий рік поспіль.

У Міністерстві охорони здоров’я України закликають утримуватися від вживання їжі, про якість якої достеменно невідомо.

Нагадаємо, 13 червня Державна служба лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликала тимчасову заборону вакцини БЦЖ.

У МОЗ повідомили про порядок отримання сироватки від ботулізму Через епідемію кору та дифтерії Супрун повинна піти у відставку, - "Наш край"
Теги публікації: Вакцина, инфекция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся