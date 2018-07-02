До України прибула партія сироваток проти ботулізму

Сироватку ПРООН надає другий рік поспіль в якості гуманітарної допомоги

До України сьогодні, 2 липня, прибула партія сироваток проти ботулізму в якості гуманітарної допомоги від Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Про це повідомляє прес-служба ПРООН.

"В Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм - з початку 2018 року зареєстровано 46 випадків ботулізму, 53 потерпілих, 4 з них померли. До міжнародних організацій було надіслано прохання надати протиботуліністичні сироватки для забезпечення можливості негайного лікування випадків ботулізму. ПРООН оперативно відреагувала та висловила готовність надати гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сироватка - канадського виробництва. Її ПРООН надає другий рік поспіль.

У Міністерстві охорони здоров’я України закликають утримуватися від вживання їжі, про якість якої достеменно невідомо.

Нагадаємо, 13 червня Державна служба лікарських засобів та контролю за наркотиками відкликала тимчасову заборону вакцини БЦЖ.