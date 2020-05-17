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В Украину прибыла партия одноразовых костюмов биозащиты для медиков

Новости » Общество     17.05.2020 - 12:59
В Украину прибыла партия одноразовых костюмов биозащиты для медиков
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Уже завтра их начнут раздавать больницам

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украину прибыла партия одноразовых костюмов биологической защиты. Завтра, 18 мая, их начнут раздавать больницам.

Об этом Степанов сообщил на брифинге в воскресенье, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, медицинские работники получат эти костюмы в ближайшие дни.

"Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника (18 мая), начнется распределение этих костюмов по наших больницах, лабораторных центрах. Именно там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения попало в скандал из-за закупки защитных костюмов для украинских врачей. В ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских, поскольку отечественные якобы не соответствуют стандартам. Однако лаборатории, чтобы проверить китайские костюмы на соответствие, в Украине нет.

После этого Комитет парламента по вопросам антикоррупционной политики заслушал информацию Минздрава о соблюдении законодательства при закупке защитных костюмов, в частности по поводу возможного завышения цены.

Отметим, по состоянию на конец апреля в Украине более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются медицинскими работниками.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины медикиКоронавирус
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