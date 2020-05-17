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В Україну прибула партія одноразових костюмів біозахисту для медиків

Новини » Суспільство     17.05.2020 - 12:59
В Україну прибула партія одноразових костюмів біозахисту для медиків
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Вже завтра їх почнуть роздавати лікарням

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україну прибула партія одноразових костюмів біологічного захисту. Завтра, 18 травня, їх почнуть роздавати лікарням.

Про це Степанов повідомив на брифінгу в неділю, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, медичні працівники отримають ці костюми найближчими днями.

"Вантаж вже прибув в Україну. Починаючи з понеділка (18 травня), почнеться розподіл цих костюмів по наших лікарнях, лабораторних центрах. Саме там, де їх найбільше потребують, і в понеділок-вівторок ці костюми поїдуть безпосередньо до наших медичних працівників", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських лікарів. У відомстві вирішили придбати костюми біозахисту в Китаї, які коштують у два рази дорожче українських, оскільки вітчизняні нібито не відповідають стандартам. Однак лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.

Після цього Комітет парламенту з питань антикорупційної політики заслухав інформацію МОЗ про дотримання законодавства при закупівлі захисних костюмів, зокрема з приводу можливого завищення ціни.

Зазначимо, станом на кінець квітня в Україні понад 20% від загальної кількості хворих коронавірусом є медичними працівниками.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України медикиКоронавірус
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