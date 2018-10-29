Фото: Степан Кубив и представители миссии США (twitter.com/mineconomdev)

Миссия США будет изучать перспективные объекты для инвестиций

В Украину прибыла официальная торговая миссия США, которая состоит из 20 компаний, представляющих американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и ИТ-сектор. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Урядовий портал".

"Двусторонняя торговля Украина - США постоянно растет - товарооборот за 8 месяцев 2018 уже увеличился на 16% и составил 2,6 млрд долларов. Общий интерес наших стран лежит в плоскости агробизнеса, энергетики, инфраструктуры, ИТ, промышленного сотрудничества. Мы также начали процесс приватизации по новому прогрессивному законодательству, что создает исключительные инвестиционные возможности и для американских компаний ", - подчеркнул министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, который встретил представителей миссии.

По его словам, американские компании уже сейчас ведут активную деятельность в Украине и являются надежными партнерами для украинского бизнеса. Министр добавил, что Украина продолжит системные реформы, улучшение инвестиционного климата, дерегуляцию и усиление прав инвесторов.

Добавим, что первая официальная торговая миссия Министерства торговли США начала свою работу в Киеве 29 октября 2018 года. Во время работы миссии будет проведен ряд встреч с представителями украинского бизнеса, а также Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития.

Напомним, заместитель министра международной торговли США Гилберт Каплан ранее заявил, что американские компании ставят целью найти для себя в Украине выгодные возможности для инвестиции, в частности, с применением приватизации как одного из механизмов.