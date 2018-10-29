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В Україну прибула офіційна торгова місія США

Новини » Політика    29.10.2018 - 15:00
Фото: Степан Кубів та представники місії США (twitter.com/mineconomdev)
Фото: Степан Кубів та представники місії США (twitter.com/mineconomdev)

Місія США буде вивчати перспективні об'єкти для інвестицій

В Україну прибула офіційна торгова місія США, яка складається з 20 компаній, що представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та ІТ-сектор. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Урядовий портал".

"Двостороння торгівля Україна - США невпинно зростає - товарообіг за 8 місяців 2018 року уже збільшився на 16% і склав 2,6 млрд доларів. Спільний інтерес наших країн лежить у площині агробізнесу, енергетиці, інфраструктурі, ІТ, промисловій співпраці. Ми також розпочали процес приватизації за новим прогресивним законодавством, що створює виняткові інвестиційні можливості і для американських компаній ", - підкреслив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, який зустрів представників місії.

За його словами, американські компанії вже зараз ведуть активну діяльність в Україні і є надійними партнерами для українського бізнесу. Міністр додав, що Україна продовжить системні реформи, поліпшення інвестиційного клімату, дерегуляцію та посилення прав інвесторів.

Додамо, що перша офіційна торгова місія Міністерства торгівлі США почала свою роботу в Києві 29 жовтня 2018 року. Під час роботи місії буде проведено ряд зустрічей з представниками українського бізнесу, а також Світового банку і Міжнародного банку реконструкції і розвитку.

Нагадаємо, заступник міністра міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан раніше заявив, що американські компанії ставлять метою знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестиції, зокрема, з застосуванням приватизації як одного з механізмів.

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