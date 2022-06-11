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В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений России

Фото: в Украину прибыла комиссия ООН по расследованию военных преступлений России (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Иван Носальский

Международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Верховной рады Елену Кондратюк в Facebook.

"Комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача - установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы, чтобы никто не избежал наказания", - подчеркнула Кондратюк.

Представители новосозданной комиссии отметили, что среди прочего они должны будут провести отдельное расследование нарушения международного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Стоит заметить, что сейчас украинские правоохранительные органы расследуют более чем 16 000 военных преступлений, среди которых 5 тысяч убийств.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз, США и Британия создали международную группу специалистов для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Также мы писали, что украинские прокуроры установили личности российских военных, которые устроили "подвал смерти" в селе Ягодном Черниговской области.

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