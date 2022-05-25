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ЕС, США и Британия создали группу для расследования военных преступлений РФ

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Среда 25 мая 2022 23:15
ЕС, США и Британия создали группу для расследования военных преступлений РФ Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз, США и Британия создали международную группу специалистов для расследования военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

Отмечается, что Консультативная группа по вопросам преступлений (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) будет помогать Офису генпрокурора Украины в расследовании зверств солдат РФ.

"Эта инициатива будет напрямую поддерживать усилия Генеральной прокуратуры Украины по документированию, хранению и анализу доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных военнослужащими российских войск в Украине, с целью привлечения к уголовной ответственности", - подчеркнул государственный секретарь США Энтони Блинкен.

При этом участниками консультативной группы станут специалисты по военным преступлениям из Европейского Союза, США, Великобритании и других стран.

Большинство криминальных экспертов будут находиться в Польше из-за ситуации с безопасностью. Но они планируют всегда быть на связи с коллегами в Украине и ездить туда при необходимости.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что 48 российских солдат в ближайшее время будут судить по подозрению в военных преступлениях. При этом расследуется около 13 000 подобных дел.

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