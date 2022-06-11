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В Україну прибула комісія ООН з розслідування військових злочинів Росії

Фото: в Україну прибула комісія ООН з розслідування військових злочинів Росії (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Іван Носальський

В Україну прибула міжнародна комісія ООН, яка допоможе у розслідуванні військових злочинів російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Верховної ради Олену Кондратюк у Facebook.

"Комісія була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов'язаних з російською агресією. Основне завдання - встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоб ніхто не уникнув покарання", - наголосила Кондратюк.

Представники новоствореної комісії зазначили, що серед іншого вони мають провести окреме розслідування порушення міжнародного права у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та березні 2022 року.

Варто зауважити, що зараз українські правоохоронні органи розслідують більш ніж 16 тисяч військових злочинів, серед яких 5 тисяч вбивств.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Також ми писали, що українські прокурори встановили особи російських військових, які влаштували "підвал смерті" у Ягідному Чернігівській області.

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ООНОлена КондратюкВійна Росії проти України