В Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink от Илона Маска

В Украину прибыла очередная партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил Польшу и американского предпринимателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Федорова.

Фото: в Украину прибыла еще одна партия спутникового оборудования Starlink (facebook.com/mykhailofedorov)

Глава Минцифры поблагодарил Илона Маска, Польшу и всех партнеров Украины в борьбе с российской агрессией. "Будущее за Украиной!" - добавил министр.

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому благу победить старое зло", - написал Федоров.

Напомним, в конце февраля Илон Маск ответил на просьбу Михаил Федорова о доступе к спутниковому интернету в Украине.

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