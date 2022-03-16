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В Україну прибула ще одна партія супутникового обладнання Starlink від Ілона Маска

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прибула чергова партія обладнання Starlink від Ілона Маска для супутникового інтернету. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подякував Польщі та американському підприємцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федорова.

"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому благу перемогти старе зло", - написав Федоров.

Глава Мінцифри подякував Ілону Маску, Польщі та всім партнерам України у боротьбі з російською агресією. "Майбутнє за Україною!"- додав міністр.

Фото: в Україну прибула ще одна партія супутникового обладнання Starlink (facebook.com/mykhailofedorov)

Нагадаємо, наприкінці лютого Ілон Маск відповів на прохання Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні.

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Илон МаскМихайло ФедоровМіністерство цифрової трансформації