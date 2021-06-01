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В Украину прибыла делегация сенаторов США

Автор: Андрей Василюк

В Украину прибыла представительская делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия). Сенаторы США обсудят укрепление Украины на фоне российской агрессии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МИД Евгений Енин.

"Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!!!", - говорится в сообщении.

28 мая американский сенатор Джин Шахин анонсировала рабочее турне по странам Восточной Европы, которое совершит двухпартийная делегация Конгресса США под ее председательством. Делегация посетит Украину, Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

Как рассказали в посольстве, находясь в Украине, американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

Напомним, 27 мая украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние российскому газопроводу "Северный поток-2".

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