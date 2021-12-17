В Украину прибыл член нового правительства Германии
Фото: Тобиас Линднер прибыл в Украину (twitter.com/MelnykAndrij)
Член нового правительства Германии Тобиас Линднер прибыл в Украину. С ним обсудят агрессию Российской Федерации по отношению к нашей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника.
По словам Мельника, Линднер, который представляет зеленых Германии, прибыл в Украину впервые.
"Ожидаем от Германии практическую помощь - в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", - отметил посол.
Напомним, что Кулеба пообщался с новым министром иностранных дел Германии. С ней обсудили "Северный поток-2".
Ранее сообщалось, что на саммите в Брюсселе страны ЕС поддержат Украину. Об этом рассказал новый канцлер Германии.