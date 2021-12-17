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В Україну прибув член нового уряду Німеччини

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 02:12
В Україну прибув член нового уряду Німеччини Фото: Тобіас Лінднер прибув в Україну (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Наталья Скороход

Член нового уряду Німеччина Тобіас Лінднер прибув в Україну. З ним обговорять агресію Російської Федерації по відношенню до нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

За словами Мельника, Лінднер, який представляє зелених Німеччини, прибув в Україну вперше.

"Очікуємо від Німеччини практичну допомогу - в т.ч. військову - для запобігання новій агресії Росії та звільнення окупованих Криму і Донбасу", - зазначив посол.

Нагадаємо, що Кулеба поспілкувався з новим міністром закордонних справ Німеччини. З нею обговорили"Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що на саміті в Брюсселі країни ЄС підтримають Україну. Про це розповів новий канцлер Німеччини.

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