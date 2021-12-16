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Эскалация около украинской границы. ЕС выступит в поддержку Украины на саммите в Брюсселе, - Шольц

Новина українською →
Германия, Четверг 16 декабря 2021 12:08
Эскалация около украинской границы. ЕС выступит в поддержку Украины на саммите в Брюсселе, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, страны Евросоюза на саммите подчеркнут, что принцип нерушимости границ является основой мира в Европе. Такое заявление прозвучало в связи с ситуацией на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Шольца по прибытию на саммит ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

"Важно также будет обсудить сложную ситуацию Украины, вопрос, что происходит с передвижениями (российских, - ред.) войск вдоль границы. В этой связи мы сегодня здесь еще раз подчеркнем, что принцип нерушимости границ является одной из важнейших основ мира в Европе, что мы вместе будем делать все для того, чтобы они действительно не нарушались", - сказал Шольц.

Агрессия России в отношении Украины станет одной из главных тем саммита ЕС 16 декабря в Брюсселе. Также 27 стран примут решение о продлении на полгода санкций против РФ.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на высылку двух российских дипломатов из страны. Он назвал это решение правильным.

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