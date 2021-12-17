ru ua
Пт, 17 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания, - МИД

Новина українською →
Украина, Пятница 17 декабря 2021 00:34
"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания, - МИД Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Украина убеждена, что проект "Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания, поэтому к нему должна в полном объеме применяться буква и дух европейского законодательства. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел Украины.

По словам Кулебы, "Северный поток - 2" - это политический проект, который не имеет никакого коммерческого или морального оправдания.

"Северный поток-2 не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но который противоречит базовому принципу энергетики ЕС - диверсификации”, - заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия использует газ как оружие, и граждане и бизнесы стран ЕС уже могли в этом убедиться, платя значительно более высокую цену за газ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин шантажировал европейские страны с самого начала нынешней искусственной энергетического кризиса, намекая, что именно сертификация "Северного потока - 2" позволит вернуть цены на газ к предыдущему уровню.

"Что это как не использование газа как оружия?",- переспросил министр.

Кулеба добавил, что его первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок оставил обнадеживающее впечатление.

”В нашем первом разговоре мы с немецкой коллегой согласились, что к этому проекту должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС", - отметил Кулеба.

Кулеба также отметил готовность украинской стороны и в дальнейшем работать с новым правительством ФРГ и объяснять позицию Украины, а также опасные стратегические последствия, которые может иметь политика попустительства России.

Напомним, что Литва настаивает на санкциях против "Северного потока-2". Такое возможно, если РФ вторгнется в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Северный поток-2
NEWS
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше