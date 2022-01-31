В Украину прибудут главы МИД Франции и Германии: названы сроки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на следующей неделе в Украину с визитом прибудут главы МИД двух стран. Речь идет о министрах Франции и Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министр в эфире программы "Подробности".
"А через неделю в Украину приедут министры иностранных дел Франции и Германии", - сообщил Кулеба.
По его словам, после переговоров в Киеве они посетят Донбасс.
Украинский министр также напомнил, что на этой неделе в Киев в один день прибудут премьер-министры трех стран - Великобритании, Нидерландов и Польши.
Напомним, в воскресенье, 30 января, в Киев с официальным визитом прибыла министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она пробудет в столице два дня.