В Украину прибудут главы МИД Франции и Германии: названы сроки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на следующей неделе в Украину с визитом прибудут главы МИД двух стран. Речь идет о министрах Франции и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министр в эфире программы "Подробности".

"А через неделю в Украину приедут министры иностранных дел Франции и Германии", - сообщил Кулеба. По его словам, после переговоров в Киеве они посетят Донбасс. Украинский министр также напомнил, что на этой неделе в Киев в один день прибудут премьер-министры трех стран - Великобритании, Нидерландов и Польши.