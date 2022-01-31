RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну прибудуть глави МЗС Франції та Німеччини: названо терміни

Автор: Іванна Шовкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наступного тижня до України з візитом прибудуть глави МЗС двох країн. Йдеться про міністрів Франції та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністр в ефірі програми "Подробиці".

"А за тиждень до України приїдуть міністри закордонних справ Франції та Німеччини", - повідомив Кулеба.

За його словами, після переговорів у Києві вони відвідають Донбас.

Український міністр також нагадав, що цього тижня в Київ в один день прибудуть прем'єр-міністри трьох країн - Великої Британії, Нідерландів та Польщі.

Нагадаємо, у неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба